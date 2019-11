Alla scoperta di Daria Zawialow, il nome nuovo del pop made in Polonia

In soli due anni, dal semi-anonimato alla nomination come Best Polish Act agli MTV Europe Music Awards. Con in mezzo una serie importanti di successi discografici e certificazioni musicali. Daria Zawialow è il nome del momento nel pop polacco. “Hej! Hej!” è il nuovo singolo che è da poco sceso dal primo posto in classifica in patria, disco d’oro.

Lanciata dalla partecipazione ad X Factor, dove è arrivata alla fase finale, la cantautrice ha inciso due album, entrambi al primo posto della classifica nazionale, l’ultimo dei quali, “Helsinki” è di recente uscita. Per lei negli ultimi due anni, anche la partecipazione a diversi festival nazionali. La scelta di cantare in polacco le preclude la possibilità di avere un audience internazionale che le sue sonorità molto elettroniche e moderne meriterebbero.

Il singolo fresco di uscita è “ Punk fu“, un rock intenso che è stato utilizzato anche nella colonna sonora dello show Polish Next Top Model. Merita un ascolto anche l’ottima “Szarowka“.

Mi piace: Mi piace Caricamento...