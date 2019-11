“Oui ou non”, arriva il nuovo tormentone della belga Angèle

La scia di successi di Angéle prosegue. La giovanissima interprete belga è tuttora in testa alle classifiche francofone – francesi e valloni – con l’album ‘Brol‘, che esce un EP degno seguito di quello certificato disco di diamante in Francia (500.000 copie) e doppio disco di platino in Belgio. “Brol La suite” contiene sette tracce inedite fra le quali c’è questa bellissima “Oui ou non”, già divenuto un tormentone a pochi giorni dalla pubblicazione.

Il grande successo era arrivato con la hit “Tout oublier”, eseguita insieme al fratello Romeo Elvis, capace di conquistare il primo posto nei due paesi, a cui ha fatto seguito ‘Balance ton quoi”, altro brano da primo posto, ma noi ne avevamo parlato in tempi non sospetti subito dopo il suo esordio avvenuto su Instagram. Risultati che incredibilmente non le sono bastati per vincere il premio come miglior artista belga dell’anno agli MTV Europe Awards.

I risultati sono arrivati dai premi francesi: artista francofona e canzone francofona dell’anno agli NRJ Awards, album dell’anno e miglior video alle Victoires de La Musique, il premio ufficiale della fonografia francese.

