“Parle à ta tête”, dopo cinque anni il ritorno particolarissimo di Indila

Di Indila, uno dei nomi migliori della musica francese degli ultimi anni, siamo stati fra i primissimi a parlare, prima ancora che la sua Dérniere danse diventasse un tormentone di portata mondiale, trascinando il suo album d’esordio a vincere due dischi di diamante, dei quali uno in Francia, dove ha superato le 700.000 copie. Due anni di fuoco, a colpi di singoli di successo, poi all’improvviso, la cantautrice è completamente sparita dalle scene.

Cinque anni dopo, rieccola con un singolo, “Parle à ta tête“, che è particolarissimo nel sound e ruota tutto attorno allo scioglilingua, che per i francesi è appunto il titolo, pronunciato velocemente e per gli angofoni semplicemenre un nonsense fonetico. Difficile sicuramente collocare questo brano, che è molto orecchiabile nel ritornello ma per nulla nelle strofe ed è a metà fra la chanson e il pop, ma sicuramente è un rientro in bello stile.

Merita una menzione l’intro del video, nel quale sembra rispondere a chi in questi anni le ha chiesto dove fosse finita: spunta fuori, all’improvviso, da una valigia.

