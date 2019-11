Charts: Tones and I padrona ma occhio a Westlife e… Zucchero

Toned and I conquista la vetta in altri due paesi ed ormai è leader assoluta della classifica, ma i protagonisti della settimana sono gli irlandesi Westlife, primi in patria e nel Regno Unito con l’album di rientro “Spectrum” e Zucchero che col nuovo lavoro ‘D.O.C” conquista la vetta in Svizzera

ALBANIA:Singoli: Dhelpën Dinake- Mozzik

Album: United state of Albania- Mc Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:Zenit – RAF Camora

BELGIO- Singoli:Dance Monkey- Tones and I (Fiandre)/Dance Monkey- Tones and I(Vallonia)/194 Länder – Mark Forster (Germanofono)

Album: Dromen – K3 (Fiandre) /Courage – Cèline Dion (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Dance Monkey- Tones and I

CIPRO – Singoli:Dance Monkey- Tones and I

CROAZIA- Singoli: Sve dok sanjaš – Franka (nazionali)/Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

Album: Karta Do Prošlosti-Opća Opasnost (nazionali)/ Travelin’ Thru: The Bootleg Series Vol.15 1967/1969- Bob Dylan Feat. Johnny Cash (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: verden Vender – Branco & Gilli

Album:Tak for turen: de forste 10 ar – Rasmus Seebach

ESTONIA – Singoli:Ride it – Regard

FINLANDIA- Singoli: Phyhimys – V!@%#mikko

Album: Kausi 10 Toinen Kattaus- Interpreti Vari

FRANCIA- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Les vieilles canailles – Jacques Dutronc, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell

GERMANIA –Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album: Schritte – Silbermond

GRAN BRETAGNA- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Spectrum- Westlife

GRECIA- Singoli: Colpo Grosso- Snik &Noizy ft Capo Plaza & Guè Pequeno (nazionali) /Highest in the room- Travis Scott (Internazionali)

Album: Wu tang forever – Wu tang clan

IRLANDA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:Spectrum- Westlife

ISLANDA- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:300- Daniil

ISRAELE: Singoli: Khsub mlmelh – Edin Reykhl (nazionali) /Dance Monkey- Tones and I(internazionali)

ITALIA-Singoli: Blun7 a swishland – The Supreme – Marracash, Tha Supreme, Sfera Ebbasta

Album:23 6451- Tha Supreme

LETTONIA- Singoli:Circles-Post Malone

LITUANIA- Singoli:Lose control- Meduza ft Becky Hill & Goodboys

LUSSEMBURGO- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

MALTA –Singoli:Dance Monkey- Tones and I

NORVEGIA- Singoli: Everything I wanted – Billie Eilish

Album: Divinely Uninspired To A Hellish Extent- Lewis Capaldi

PAESI BASSI- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Time- Kensington

POLONIA- Singoli:Czułe miejsce- Baranowski

Album: Malomiasteczkowy– Dawid Podsziadlo

PORTOGALLO- Singoli: Hoji n’ka ta rola- Julinho KSD

Album: Ghosteed- Nick Cave and the Bad seed

REPUBBLICA CECA- Singoli: Na chvili- Nik Tendo

Album: Fatamorgana – Nik Tendo

ROMANIA- Singoli: Strazile din Bucuresti – Florianus ft Mira (nazionali)/Dance Monkey- Tones and I (internazionali)

RUSSIA- Singoli:Credo-Zivert

SAN MARINO:Singoli:Dance Monkey- Tones and I

SERBIA- Singoli: Zve sene vole – MC Stojan(slavi)/ South of the border – Ed Sheeran, Camila Cabello, Cardi B(internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:80/80 největší hity 1964-2019- Karel Gott

SLOVENIA- Singoli: Cas -Kevin- Koradin (nazionali)/Lights up – Harry Styles (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Alocao – Omar Montes & Bad Gyal

Album: Antidoto – Antonio Josè

SVEZIA- Singoli: Lev nu do sen – Miss Li

Album: Flawless- Dree Low

SVIZZERA: Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:D.O.C- Zucchero

UCRAINA: Obitsiaiu- NK

UNGHERIA: Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album: Liliput Hollywood- Tankcsapda

