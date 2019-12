Charts: tornano i Coldplay e balzano subito in vetta

Mentre prosegue la corsa di Tones and I, fra gli album entra di prepotenza in vetta “Everyday life” dei Coldplay, trascinato dal singolo “Orphans”, già suonatissimo dalle radio

ALBANIA:Singoli: Akull- Capital T

Album: United state of Albania- Mc Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:Analog- Seer

BELGIO- Singoli:Dance Monkey- Tones and I (Fiandre)/Dance Monkey- Tones and I(Vallonia)/In Meiner Erinnerung- Silbermond (Germanofono)

Album: Everyday life- Coldplay (Fiandre) / Everyday life- Coldplay (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Dance Monkey- Tones and I

CIPRO – Singoli:Dance Monkey- Tones and I

CROAZIA- Singoli: Sve dok sanjaš – Franka (nazionali)/Don’t start now – Dua Lipa(internazionali)

Album: Sve O Čemu Sam Šutjela – Lu Jaketic (nazionali)/ Ghosteen – Nick Cave & The Bad Seeds (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: A’Typisk – Kaerlighen ft Gilli &Kesi

Album:Tak for turen: de forste 10 ar – Rasmus Seebach

ESTONIA – Singoli:Ride it – Regard

FINLANDIA- Singoli: Hei Rakas- Behm

Album: Kausi 10 Toinen Kattaus- Interpreti Vari

FRANCIA- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Poison ou antidote – Dadju

GERMANIA –Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album: F & M – Lindemann

GRAN BRETAGNA- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album: Everyday life- Coldplay

GRECIA- Singoli: Colpo Grosso- Snik &Noizy ft Capo Plaza & Guè Pequeno (nazionali) /Highest in the room- Travis Scott (Internazionali)

Album: Good kid , M.A.A.D City – Kendrick Lamar

IRLANDA- Singoli: Before you go- Lewis Capaldi

Album:Spectrum- Westlife

ISLANDA- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:300- Daniil

ISRAELE: Singoli: Katoov Mi’lemala – Idan Raichel (nazionali) /Dance Monkey- Tones and I(internazionali)

ITALIA-Singoli: Blun7 a swishland – The Supreme – Marracash, Tha Supreme, Sfera Ebbasta

Album:Accetto miracoli- Tiziano Ferro

LETTONIA- Singoli:Circles-Post Malone

LITUANIA- Singoli:Lose control- Meduza ft Becky Hill & Goodboys

LUSSEMBURGO- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

MALTA –Singoli:Dance Monkey- Tones and I

NORVEGIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album: Everyday life- Coldplay

PAESI BASSI- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Everyday life- Coldplay

POLONIA- Singoli:Najnowszy Klip- Dawid Podsziadlo

Album: Meskie Granie 2019 – Interpreti Vari

PORTOGALLO- Singoli: Hoji n’ka ta rola- Julinho KSD

Album: 40 anos a dar no duro- Xutos & Pontapes

REPUBBLICA CECA- Singoli: Na chvili- Nik Tendo

Album: 80/80 největší hity 1964-2019- Karel Gott

ROMANIA- Singoli: Strazile din Bucuresti – Florianus ft Mira (nazionali)/Dance Monkey- Tones and I (internazionali)

RUSSIA- Singoli:Credo-Zivert

SAN MARINO:Singoli:Se ti potessi dire – Vasco Rossi

SERBIA- Singoli: Mogu ja to – MC Stojan(slavi)/ Dance Monkey- Tones and I (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:2086 – Pil C

SLOVENIA- Singoli: Cas -Kevin- Koradin (nazionali)/Lights up – Harry Styles (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Alocao – Omar Montes & Bad Gyal

Album: Renaissance – Monica Naranjo

SVEZIA- Singoli: Lev nu do sen – Miss Li

Album: Kapitel 21 – Ant Wan

SVIZZERA: Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Courage- Celine Dion

UCRAINA: Ne znalu- Michelle Andrade

UNGHERIA: Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album: Liliput Hollywood- Tankcsapda

