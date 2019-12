Ecco Behm, il nuovo nome che sta conquistando la Finlandia

Un esordio folgorante, perchè col primo singolo è già in testa alle classifiche nazionali, diremmo meritatamente visto il livello del pezzo “Hei Rakas” segna l’esordio da solista di Rita Behm, che in soli due anni ha saputo ritagliarsi un grosso spazio nelle classifiche del suo paese natale, la Finlandia. Ed ora che la produzione è affidata ad uno dei nomi più importanti della scena finnica, c’è da credere che questo sia solo l’inizio.

Il debutto assoluto risale ad un anno e mezzo fa, quando lei e Ella Noora si sono presentate in coppia, come Behm & Elllis ad un concorso musicale indetto dalla tv finlandese e da altre realtà pubbliche una sorta di writing camp per giovani cantautori, in un progetto sostenuto anche dal ministero per la cultura e l’educazione e da lì si è fatta conoscere. Il passo successivo è stata la firma con una major e una serie di collaborazioni, non ultima quella col rapper Pikku G.

