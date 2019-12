Airplay: Regard e Tones and I protagonisti delle classifiche

Prosegue la marcia in vetta alla classifica per Tones and I e per il kosovaro Regard

I 10 SINGOLI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1. Dance monkey- Tones and I

2. Circles – Post Malone

3. Memories- Maroon 5

4. Ride it – Regard (KOS)

5. Don’t start now- Dua Lipa (GBR)

6. Someone you loved – Lewis Capaldi (GBR)

7. Beautiful People- Ed Sheeran ft Khalid (GBR)

8. Lose you to love me- Selena Gomez

9. Senorita – Shawn Mendes & Camila Cabello

10. Highest in the room – Travis Scott

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ SUONATI

1. Ride it – Regard (KOS)

2. Don’t start now- Dua Lipa (GBR)

3. Someone you loved – Lewis Capaldi (GBR)

4. Beautiful People- Ed Sheeran ft Khalid (GBR)

5. Orphans- Coldplay (GBR)

6. Better – Lena & Nico Santos (GER)

7. South Of The Border- Ed Sheeran feat. Camila Cabello and Cardi B (GBR)

8. Lights up- Harry Styles (GBR)

9. Outnumbered- Dermot Kennedy (IRL)

10. Narcotic- Younotus & Janieck Devy & Senex (GER/NED)

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN EUROPA

1. Dance monkey- Tones and I

2. Circles- Post Malone

3. Memories- Maroon 5

4. Ride it – Redgard (KOS)

5. Don’t start now- Dua Lipa (GBR)

6. Senorita – Shawn Mendes & Camila Cabello

7. Someone you loved – Lewis Capaldi (GBR)

8. Beautiful People – Ed Sheeran ft Khalid (GBR)

9. Lose you to love me – Selena Gomez

10. Everything I wanted- Billie Eilish

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ VENDUTI

1. Ride it – Redgard (KOS)

2. Don’t start now- Dua Lipa (GBR)

3. Someone you loved – Lewis Capaldi (GBR)

4. Beautiful People – Ed Sheeran ft Khalid (GBR)

5. Orphans- Coldplay (GBR)

6. Higher love – Kygo & Whitney Houston (NOR)

7. South of the border – Ed Sheeran, Camila Cabello, Cardi B (GBR)

8. Narcotic- Younotus & Janieck Devy & Senex (GER/NED)

9. Lose control- Meduza ft Goodboys (ITA/GBR)

10. Roller- Apache 207 (GER)

