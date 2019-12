All Together Now è ripartito: Sonia Mosca e Domenico Prezioso già in finale

A sorpresa, quasi alla chetichella, è partita su Canale 5 la seconda edizione di All Together Now, con al timone ancora una volta Michelle Hunziker e J AX nella veste di capitano dei 100 giurati appartenenti al mondo dello spettacolo che devono decidere. Il meccanismo è sempre lo stesso: si canta davanti ad un muro, ogni giurato che si alza vale un punto: con 100 si va direttamente in finale, i primi sei prescelti (i tre sul podio ed i tre seguenti) si giocano altrettanti posti per la semifinale. Un quarto semifinalista è ripescato fra gli esclusi da J AX.

I primi finalisti sono il sessantasettenne Domenico Prezioso, che ha incantato tutti con “Hold on I’m coming” di Sam & Dave e la stabiese, già vista ad una delle prime edizioni di X Factor Sonia Mosca, che ha eseguito “I love the lord he heard me cry” di Withney Houston.

In semifinale accedono Federico Martello, giovane interprete in sedia a rotelle (che esegue Unchain my heart di Joe Cocker e supera Rita Comisi), Carmine Cirillo, che ha eseguito magistralmente nel secondo giro Rise like a Phoenix di Conchita Wurst (eliminata Irene Suffredini) e Gaia Di Fusco, che ha cantato Io e te da soli di Mina (eliminato il troppo impostato Federico Bongiorno). J AX ripesca don Giuliano Gallone, sacerdote che aveva cantato Più bella cosa di Eros Ramazzotti.

Eliminati quindi Rita Comisi, Irene Suffredini, Fabio Bongiorno ed Etienne Cannavò, quest’ultimo davvero troppo simile a Baglioni.

IL MURO. Fra i 100 giurati alcuni nomi noti: Silvia Mezzanotte, Iva Zanicchi, Simona Bencini, Mietta, Fernando Proce, Alessia Fabiani, Chiara Canziani, Davide Papasidero, Marcella Ovani delle Lollipop, Senhit, già rappresentante di San Marino all’Eurovision Song Contest, Ronnie Jones, Melita Toniolo, Antonella Lococo, Valentina Parisse, Cristiano Malgioglio. Ospiti speciali Umberto Tozzi e Raf. Il muro deve imparare tutte le canzoni che vengono eseguite, perchè poi devono cantarle con l’artista se si alzano.

