“Sweet dreams” (e altre canzoni): il ritorno di Nathan Trent

Nato in Austria, mamma italiana di sangue blu (Mizar Torre di Valsassina), origini triestine, Nathan Trent torna sulla scena musicale dopo aver rappresentato il suo paese natale all’Eurovision Song Contest nel 2017 con “Running on air” e dopo un periodo di relativo silenzio discografico, trascorso a progettare nuovi pezzi.

Si, perchè questo giovane interprete, nonostante una buona carriera in patria, partita con la partecipazione ad X Factor all’interno di un duo, è ancora in attesa del primo album. “Sweet dreams” è l’ultimo singolo, ma il 2019 è stata per lui una annata prolifica. Pochi mesi fa era uscito infatti anche “I got me“, un pop con venature elettroniche e blues. Prima ancora, era uscito “Legacy”, forse la migliore delle tre produzioni. Se il buongiorno si vede dal mattino, sarà un buon album.

Mi piace: Mi piace Caricamento...