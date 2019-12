Charts: Tones and I comanda ma Dua Lipa comincia la scalata

“Don’t start now”, la nuova hit di Dua Lipa si avvia a scalzare dal primato Tones and I che però per il momento ancora resiste

ALBANIA:Singoli: Akull- Capital T

Album: United state of Albania- Mc Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:The Christmas present- Robbie Williams

BELGIO- Singoli:Dance Monkey- Tones and I (Fiandre)/Dance Monkey- Tones and I(Vallonia)/In Meiner Erinnerung- Silbermond (Germanofono)

Album: Thanks for the Dance- Leonard Cohen (Fiandre) / Les momes et les enfants d’abord – Renaud(Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Dance Monkey- Tones and I

CIPRO – Singoli:Dance Monkey- Tones and I

CROAZIA- Singoli: Samo zbog nje- Pravila Igre Feat. EFZG (nazionali)/Don’t start now – Dua Lipa(internazionali)

Album: The Best of collection – Drago Diklić (nazionali)/ Ghosteen – Nick Cave & The Bad Seeds (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: A’Typisk – Kaerlighen ft Gilli &Kesi

Album:Tak for turen: de forste 10 ar – Rasmus Seebach

ESTONIA – Singoli:Ride it – Regard

FINLANDIA- Singoli: Hei Rakas- Behm

Album: Kausi 10 Toinen Kattaus- Interpreti Vari

FRANCIA- Singoli:Ne reviens pas -Gradur ft Heuss L’Enfoiré

Album: Everyday life- Coldplay

GERMANIA –Singoli:Der Bratan bleibt der Gleiche- Capital Bra

Album: Still II – Frei.Wild

GRAN BRETAGNA- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:The Christmas present- Robbie Williams

GRECIA- Singoli: Ochi simera – Lex (nazionali) /Highest in the room- Travis Scott (Internazionali)

Album: Votia sti vythoupoli- Interpreti Vari

IRLANDA- Singoli: Before you go- Lewis Capaldi

Album:Spectrum- Westlife

ISLANDA- Singoli:Circles-Post Malone

Album:Vögguvísur- Havsid Huld

ISRAELE: Singoli: Kheym shl- Eden Benz Zaken (nazionali) /Don’t start now – Dua Lipa(internazionali)

ITALIA-Singoli: Blun7 a swishland – The Supreme – Marracash, Tha Supreme, Sfera Ebbasta

Album:The Best of 2C2c – Cesare Cremonini

LETTONIA- Singoli:Circles-Post Malone

LITUANIA- Singoli:Don’t start now – Dua Lipa

LUSSEMBURGO- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

MALTA –Singoli:Don’t start now – Dua Lipa

NORVEGIA- Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Everyday is Christmas- Sia

PAESI BASSI- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album: Twenty Four Sevn 4- Sevn Alias

POLONIA- Singoli:Some Say- Nay

Album: Meskie Granie 2019 – Interpreti Vari

PORTOGALLO- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album: Thanks for the Dance- Leonard Cohen

REPUBBLICA CECA- Singoli: Na chvili- Nik Tendo

Album: 80/80 největší hity 1964-2019- Karel Gott

ROMANIA- Singoli: Strazile din Bucuresti – Florianus ft Mira (nazionali)/Let me down slowly – Alec Benjamin (internazionali)

RUSSIA- Singoli:Credo-Zivert

SAN MARINO:Singoli:Se ti potessi dire – Vasco Rossi

SERBIA- Singoli: Ljubav manje- Milica Todorovic nazionali)/ Dance Monkey- Tones and I (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:2086 – Pil C

SLOVENIA- Singoli: Sikana- Manouce (nazionali)/Don’t start now – Dua Lipa (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Alocao – Omar Montes & Bad Gyal

Album: La cruz del mapa – Manuel Carrasco

SVEZIA- Singoli: Lev nu do sen – Miss Li

Album: 1 Ar – 1 Cuz

SVIZZERA: Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Everyday life – Coldplay

UCRAINA: Ne znalu- Michelle Andrade

UNGHERIA: Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album: Idősziget- Akos

Mi piace: Mi piace Caricamento...