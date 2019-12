Sanremo Giovani: ecco i 10 brani che si giocheranno 5 posti per l’Ariston

Completato il lotto dei finalisti dell’edizione 2020 di Sanremo Giovani. Delle 20 canzoni selezionate dalla commissione, ne sono state scelte dieci, scelte durante gli appuntamenti con ‘Italia sì’, il programma del sabato pomeriggio di Rai 1, condotto da Marco Liorni. A decidere i voti della giuria demoscopica e della commissione musicale e musicale presieduta dal direttore artistico Amadeus e composta da Claudio Fasulo, Leonardo De Amicis, Massimo Martelli e Gian Marco Mazzi.

L’esclusione più clamorosa è quella di Federica Abbate, autrice di gran parte dei successi pop attuali. I 10 finalisti si sfideranno il 19 dicembre nella serata di Sanremo Giovani per cinque posti in palio (gli altri tre andranno uno a Tecla Insolia, vincitrice di Sanremo Young e due come sempre ai vincitori di Area Sanremo. Ecco di seguito i 10 brani finalisti.

LEO GASSMAN – Vai bene così: Il figlio d’arte ci prova con Sanremo dopo la ottima partecipazione nel corso della scorsa stagione al talent show X Factor

AVINCOLA- Un rider: un bel pezzo su un tema d’attualità di questo ventunenne romano passato anche su Edicola Fiore e che di recente ha firmato per l’etichette indipendente Leave Music. All’attivo un album e una collaborazione con Riccardo Sinigallia.

EUGENIO IN VIA DI GIOIA:- Tsunami: di questa band indie emergente ci eravamo interessati qualche anno fa in questo post. Sanremo arriva dopo un periodo in ascesa.

JEFEO- Un due tre stella: Fabio Migliano, in arte Jefeo, è un trapper milanese di 18 anni lanciato dal talent show Amici.

RECLAME- Stella: Band composta da musicisti che stanno suonando con alcuni nomi importanti della scena indie come Gazzelle e Fulminacci. Riccardo Sinigallia ha promosso il loro primo album prossimo all’uscita.

FADI- Due noi: Madre italiana e padre nigeriano arrivato sulla riviera romagnola negli anni 80, si divide fra la musica e il lavoro con i motori, dedicandosi all’assemblaggio degli stessi. Il suo è uno dei nomi in crescita della scena indie.

SHARI- Stella: Shari Noioso, 16 anni, altra artista lanciata dal talent show Amici, di recente ha preso parte ad un brano di Benji & Fede, ovvero “Sale”.

FASMA – Per sentirmi vivo: Tiberio Fazzioli, trapper romano con un passato di violenza, è lui che ha eliminato nella sfida diretta Federica Abbate. Ha all’attivo un album

THOMAS – Ne 80: Thomas Bocchimpani, terzo classificato ad Amici 16 due anni fa, classe 2000, è al secondo tentativo, per la prima volta in finale.

MARCO SENTIERI – Billy Blu: Classe 1985, napoletano, si è messo in evidenza partecipando ad X Factor Romania. Vanta anche una partecipazione a Sanremo Rock. Canta di bullismo.

