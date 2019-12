“Seara de Seara”, il nuovo dolce singolo dei Carla’s Dreams pronto a conquistare l’est Europa

Dei Carla’s Dreams ne avevamo parlato già circa tre anni fa, dipingendoli come una nuova prospettiva per la musica pop dell’est Europa. E così è stato perché da dal 2016 hanno pubblicato altri due album e infilato un successo dietro l’altro. Vanno quindi ricordati Balla Conmigo con la collaborazione del progetto musicale Blacklist, Anxietate, l’ultimo brano dell’album Nocturn. Infine merita sicuramente una menzione Bambolina, singolo che ha raggiunto un enorme successo grazie al ritmo particolarmente catchy e sensuale.

Arriviamo quindi ad oggi con la pubblicazione di Seara de Seara (cioè dal rumeno Sera Sera). Va sottolineato intanto che in soli 3 giorni ha già raggiunto 1 milione di visualizzazioni e quasi 50mila likes. Seara de Seara dei Carla’s Dreams è un brano che si discosta parecchio dallo stile ascoltato dai brani precedenti: è un singolo molto romantico che trasmette molta serenità, in perfetto clima natalizio.

La videoclip mostra due giovani ragazzi che passano una giornata insieme: si svegliano, si scambiano dei messaggi, si incontrano in una biblioteca. Infine un giro al supermercato e un un bacio romantico chiudono la giornata e il video.

Il singolo rispetto agli altri è sicuramente più apprezzabile anche per chi, come noi, non conosce la lingua rumena grazie a sonorità più internazionali e delicate.

