“Zuhaus”: Beatrice Egli torna, in veste melodica

Di Beatrice Egli abbiamo parlato spesso, perchè ci piace molto il suo modo di far schlager, così fresco e attuale. Torniamo a parlarne perchè l’album “Naturlich“, che come al solito ha portato la cantante svizzera in testa alle classifiche, ce la propone anche in una veste nuova. E’ uscita infatti una romanticissima ballata dal titolo ‘Zuhaus”, che l’accompagna e che qui sotto vi proponiamo. Beatrice Egli in veste melodica, convince comunque.

Poi naturalmente l’album ce la propone anche nelle solite vesti, basta ascoltare “Le li la”, per esempio oppure “Lass los“, o anche “Terra Australia“. Dal 2013, anno in cui esplose dopo la vittoria, prima artista del genere a Deutschland sucht den superstar, è diventata un nome consolidato della scena musicale: ha già superato i 2 milioni di copie, con 10 dischi di platino e 7 d’oro, diventando popolare in tutta l’area di lingua tedesca

