All Together Now, terzo liveshow: già finalisti Enrico Bernardo e Matteo Mastracco

Terza eliminatoria del talent show All Together Now. Il muro presieduto da J AX e composto da 100 personaggi del mondo della musica e dello spettacolo si è alzato compatto, mandandoli in finale, per due artisti, Matteo Mastracco, finalista di Area Sanremo nel 2018 e Enrico Bernardo, già visto a The voice of Italy nel 2016

Accesso diretto alla semifinale per Gino Scannapieco, che si rivede dopo aver preso parte alla prima edizione di X Factor, nel lontano 2008 (supera nella sfida Eugenio Amato, secondo classificato ad Italia’s Got Talent 2012), Giuliana Danzè, ex Ti Lascio una canzone, ma anche The Voice of Italy, che supera Amato Scarpellino, ex Amici nel 2004 ed ex X Factor Romania) e gli Armonium (superano Mario Gaggiano, che ha partecipato a Tu si que vales nel 2017)

RISCOPRI I PRIMI SEMIFINALISTI DI ALL TOGETHER NOW

Eliminate Giulia Olivieri, fidanzata del vincitore della prima edizione Gregorio Rega e Ketty Desario, ex Ti lascio una canzone,

ECCO I SECONDI FINALISTI DI ALL TOGETHER NOW

Il presidente di giuria e capo del muro J AX ripesca Eugenio Amato che quindi va pure lui in semifinale.

