Sanremo Giovani: vanno all’Ariston Leo Gassman, Fadi, Fasma, Marco Sentieri, Eugenio in via Di Gioia, Matteo Faustini, Gabriella Martinelli & Lula

Ufficiali i cinque vincitori di Sanremo Giovani, che si sfideranno all’Ariston: la serata finale di selezione è andata in onda su Rai Uno con conduttore Amadeus. Sfida diretta fra le 10 canzoni, per altrettanti artisti, che hanno superato le semifinali, andate in onda durante Italia Sì, il programma condotto da Marco Liorni su Rai Uno il sabato pomeriggio. Quattro giurie: commissione musicale di Sanremo, presieduta da Amadeus, televoto, giuria demoscopica e supergiuria composta da Gigi D’Alessio e dagli ex conduttori del Festival Pippo Baudo, Antonella Clerici, Piero Chiambretti e Carlo Conti.

PRIMO DUELLO- Leo Gassman vs Thomas: l’ex X Factor contro l’ex Amici: Thomas vince demoscopica e televoto, forte di una popolarità televisiva, il figlio d’arte premiato da Supergiuria dei conduttori e Commissione musicale. In caso si parità decide la Supergiuria che ovviamente premia Gassman.

SECONDO DUELLO- Fadi vs Reclame: L’esponente della scena indie, italo-nigeriano, va a Sanremo grazie ai voti di Supergiuria, televoto e comissione. Per la band romana, solo la demoscopica.

TERZO DUELLO- Marco Sentieri vs Shari: Ce la fa il cantautore napoletano, che canta di bullismo, resta fuori la ex Amici, premiata solo dalla commissione. Tre voti a favore invece per il recitativo di Sentieri.

QUARTO DUELLO- Jefeo vs Fasma: Qui non c’è partita. Il trapper romano, prodotto da Francesco Facchinetti vince nettamente la sfida. Nessun voto per il rapper ex Amici.

QUINTO DUELLO- Eugenio in via di Gioia vs Avincola: la band con base a Torino, data per grande favorita per la vittoria finale, pareggia il voto della giuria televisiva, vince quello della commissione. Avincola vince la giuria demoscopica, mentre il televoto decide e premia la band.

Si è esibita poi la sesta qualificata, ammessa di diritto, vale a dire Tecla Insolia, vincitrice di Sanremo Young, che canterá 8 marzo

Gli ultimi due artisti, escono daa Area Sanremo. Vengono annunciati da Amadeus fra i vincitori della rassegna:

MATTEO FAUSTINI – Nel bene e nel male

GABRIELLA MARTINELLI E LULA – Il gigante d’acciaio: la cantautrice tarantina, già vincitrice di Musicultura, ha scritto una canzone dedicata alla sua città ed in particolare all’acciaieria. Ascoltandola, direi che ha grosse possibilità di vincere tutto.

