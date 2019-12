Alla scoperta di Vera Hotsauce, il nuovo talento della musica europea

A soli 19 anni Vera Hotsauce, svedese + uno dei nomi di punta della nuova musica emergente europea. “Fun in the morning” che trovate qui sotto è uno smooth elettropop con influenze anni 0, fortemente radiofonico, che fa seguito a “One time”, il singolo di esordio, molto forte e a tutta un’altra serie di produzioni di livello, fra cui “On U”, “Bring me” e altri che potete tutti trovare sul suo aggiornatissimo canale youtube e che fanno parte dell’EP d’esordio “Red pill”.

Paragonata vocalmente a Kesha, Vera Carlborn (questo il suo nome all’anagrafe) vanta una solida formazione musicale negli Stati Uniti, accanto a gente come il collettivo di produttori che sta dietro a Elliphant e Diplo ed ha già ricevuto una serie di importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali. Certo è che fra EP, mixtape e una serie di produzioni extramusicali, si sta rapidamente facendo largo anche al di fuori della Scnadinavia. Un talento da tenere d’occhio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...