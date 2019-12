Charts: ritorna leader Tones and I, fra gli album ecco Harry Styles

Mentre la busker australiana Tones and I si avvia a chiudere l’anno da regina (e forse anche da disco più venduto in Europa dell’anno solare), spunta l’album dell’ex One Direction Harry Styles.

ALBANIA:Singoli: Fifi- Marova

Album: United state of Albania- Mc Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:The Christmas present- Robbie Williams

BELGIO- Singoli:Dance Monkey- Tones and I (Fiandre)/Dance Monkey- Tones and I(Vallonia)/In Meiner Erinnerung- Silbermond (Germanofono)

Album: Bove de woelken – Niels Destadbader(Fiandre) / Brol- Angéle (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Dance Monkey- Tones and I

CIPRO – Singoli:Dance Monkey- Tones and I

CROAZIA- Singoli: Samo s tobom meni Božić je- Frank ft Igor Gerzina (nazionali)/Don’t start now – Dua Lipa(internazionali)

Album: Sretan Put – Mia Dimsic (nazionali)/ Thanks for the dance – Leonard Cohen(internazionali)

DANIMARCA- Singoli: ATinka – Burhan G & Frida Brygmann

Album:Tak for turen: de forste 10 ar – Rasmus Seebach

ESTONIA – Singoli:Ride it – Regard

FINLANDIA- Singoli: Hei Rakas- Behm

Album: Decades: Live In Buenos Aires- Nightwish

FRANCIA- Singoli:Ne reviens pas -Gradur ft Heuss L’Enfoiré

Album:C’est pas de Lol- Jul

GERMANIA –Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album: Alphagene II – Kollegah

GRAN BRETAGNA- Singoli:I love sausage rolls – LadBaby

Album:You’re in my heart – Rod Stewart

GRECIA- Singoli: Ochi simera – Lex (nazionali) /Dance Monkey- Tones and I (Internazionali)

Album: O kipos einai anthiros – Monika

IRLANDA- Singoli: Before you go- Lewis Capaldi

Album:Fine line – Harry Styles

ISLANDA- Singoli:Þegar þú blikkar- Herra Hnetusmjör feat. Björgvin Halldórsson

Album:Christmas- Micheal Bublè

ISRAELE: Singoli: Mshe – Eliad (nazionali) /ll I want for Christmas is you – Bruce Springsteen (internazionali)

ITALIA-Singoli: Tutto questo sei tu- Ultimo

Album_ Accetto miracoli- Tiziano Ferro

LETTONIA- Singoli:Circles-Post Malone

LITUANIA- Singoli:Don’t start now – Dua Lipa

LUSSEMBURGO- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

MALTA –Singoli:Dance Monkey- Tones and I

NORVEGIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:Fine line – Harry Styles

PAESI BASSI- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album: Twenty Four Sevn 4- Sevn Alias

POLONIA- Singoli:Some Say- Nay

Album:Chillwagon – Chillwagon

PORTOGALLO- Singoli: Louco -Piruka & Bluay

Album: 40 anos a dar no duro- Xutos & Pontapes

REPUBBLICA CECA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album: 80/80 největší hity 1964-2019- Karel Gott

ROMANIA- Singoli: Trika trika- Faydee ft Antonia (nazionali)/Dance Monkey- Tones and I (internazionali)

RUSSIA- Singoli:Credo-Zivert

SAN MARINO:Singoli: Orphans – Coldplay

SERBIA- Singoli: Koraci U Noci -Vuk Mob & Breskvica (nazionali)/ Dance Monkey- Tones and I (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli: Drip -Izomandias feat. Wayne Santana, Nik Tendo & Tony Effe

Album:80/80 největší hity 1964-2019- Karel Gott

SLOVENIA- Singoli: Enkratna, Neponovljiva -Okusticni (nazionali)/Nice to meet ya – Niall Horan (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Tusa – Karol G & Nicki Minaj

Album: #eldisco – Alejandro Sanz

SVEZIA- Singoli: XO- Yasin & Dreelow

Album: Fine line – Harry Styles

SVIZZERA: Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:The Christmas present- Robbie Williams

UCRAINA: Ne znalu- Michelle Andrade

UNGHERIA: Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album: Oldskool – Gangsta zolee es a kartel

