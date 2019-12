“Nobody needs you line I do”, il radiofonico ritorno di Milow

Dopo tre anni di silenzio, torna sulle scene musicali Jonathan Ivo Gilles Vandenbroeck in arte Milow. Il singolo “Nobody needs you lke I do”, è una powerballad anni 90 che accompagna “Lean to me”, settimo lavoro del cantautore fiammingo, del quale l’Italia e l’Europa fecero la conoscenza grazie alla cover che realizzò di “Ayo tecnhnology” di 50 Cent. Ne seguirono due anni – fra il 2009 ed il 2011 – nei quali vinse quasi tutto e conquistò anche tre dischi di platino.

Poi come molto spesso succede, la sua popolarità di è mantenuta forte nel nord Europa ma è sparito dai riflettori a livello internazionale. La sua musica, armoniosa ed orecchiabile, però continua a fare capolino nelle radio e questo nuovo singolo non si smentisce. Le vendite non sono più quelle di un tempo, ma si ascolta sempre che è un piacere. Meritano un ascolto anche gli altri due singoli, “Greatest expectations” ed “Help“.

