La nostra top 30 europea dell’anno per chiudere in bellezza il 2019

L’ultimo post dell’anno è dedicato come sempre alla nostra top 30 ovvero ai 30 brani pop europei più belli usciti nel 2019 – o che nel 2019 hanno trovato consacrazione – a detta della nostra redazione.Una graduatoria che come sempre, non ha alcun criterio se non quello del gusto personale della nostra redazione di Euromusica e non è pertanto guidata da dati di vendita, streaming o altro.

Negli anni passati si erano imposti:

2010: A night like This-Caro Emerald (Paesi Bassi)

2011: Cancion de amor caducada – Melendi (Spagna)

2012: Standing still- Roman Lob (Germania)

2013: Ca ira – Joyce Jonathan (Francia)

2014: Derniere danse- Indila (Francia)

2015: Love me like you- Little Mix (Regno Unito)

2016: Corzinha de Verao – Deolinda (Portogallo)

2017: Stranger – Sigrid (Norvegia)

2018: Toy – Netta (Israele)



Watch Top 30 Songs of 2019 by Euromusica in Action & Adventure | View More Free Videos Online at Veoh.com

Mi piace: Mi piace Caricamento...