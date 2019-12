Eurovision Song Contest 2020: conclusa la prima selezione nazionale, il punto sulla lineup

La macchina dell’Eurovision Song Contest 2020, in programma dal 12 al 16 maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi, è in pieno movimento. Proprio nei giorni scorsi l’Albania ha celebrato il tradizionale Festivali I Kenges, il concorso nazionale, l’unico in Europa a parte Sanremo dove si canta con l’orchestra: a vincere non senza polemiche il biglietto per Rotterdam è Arilena Ara, della quale avevamo fatto la conoscenza in occasione del debutto internazionale con “Nentori”. La canzone vincitrice, “Shaj”, eseguita in albanese sarà tradotta in inglese, come ha già annunciato l’artista stessa.

L’Austria invece sarà rappresentato da Vincent Bueno, un cantante di origini filippine protagonista in diversi talent show in patria. Confermate le selezioni nazionali, con partecipanti già annunciati, in Croazia, Australia, Estonia e Slovenia, mentre in Ucraina il cast è in composizione perchè non dovrà esserci un altro caso Maruv: nessun artista dovrà essersi esibito in Russia, nè dovrà farlo dopo. Francia e Regno Unito invece sceglieranno internamente.

Di seguito, i paesi in gara e le rispettive tv, con gli artisti già selezionati

Albania Arilena Ara Shaj Inglese Armenia Australia Austria Vincent Bueno Azerbaigian Belgio Hooverphonic Bielorussia Bulgaria Victoria Cipro Sandro Nicolas Croazia Danimarca Estonia Finlandia Francia Georgia Germania Grecia Irlanda Islanda Israele Italia Lettonia Lituania Macedonia Nord Malta Moldavia Norvegia Paesi Bassi Polonia Portogallo Repubblica Ceca Romania Russia San Marino Serbia Slovenia Spagna Blas Cantò Svezia Svizzera Ucraina

