All Together Now, ecco gli ultimi cinque finalisti

Semifinale di All Together Now, il talent show musicale di Canale 5. I 12 semifinalisti si sono esibiti in sei sfide dirette per gli ultimi sei posti per la finale in programma giovedì 2 gennaio, sempre con al timone Michelle Hunziker e con presidente di giuria (del muro di 100 personaggi della musica e dello spettacolo) il rapper J AX.

Eugenio Amato (You should be dancing dei Bee Gees) vs Carmine Cirillo: Eugenio Amato fa un po’ sempre lo stesso genere, però oggettivamente canta bene ed ha fatto meglio dell’ex partecipante di The Voice. Passa EUGENIO AMATO, ex Italia’s Got Talent.

Don Giuliano Gallone (Occidentali’s Karma) vs Nicola Gargaglia (Le persone inutili di Paolo Vallesi): Il progetto benefico del sacerdote siciliano è molto bello e merita il supporto, ma oggettivamente, è una sfida fra un cantante vero e uno al karaoke. Passa NICOLA GARGAGLIA ex Amici.

Giovanni Saccà (La luce che non c’è di Andrea Bocelli) vs Sevika Pagano (Comunque andare di Alessandra Amoroso): Come è noto non amo troppo le voci arcaiche, soprattutto perchè abbiamo già Bocelli (appunto, quello vero) e Il Volo e qualunque altro confronto è onestamente improponibile. Però Sevika Pagano ha stonato, per tutta la durata del pezzo, anche per colpa di una faringite. Quindi, ovviamente, non c’è partita. Passa anche per la giuria GIOVANNI SACCA’, ex The Voice of Italy, che però alla fine sará eliminato perché col punteggio più basso.

Armonium (Ain’t no mountain high enough di Marvin Gaye & Tammi Terrell) vs Giuliana Danzè (Amami di Emma): Male Giuliana Danzè. La ex Ti Lascio una canzone ha sbagliato all’inizio e poi anche il testo. Gli Armonium, definiti i nuovi Manhattan Transfer non entusiasmano. Passa GIULIANA DANZE’

Gaia Di Fusco (Tutt’al più Patty Pravo) vs Said Jourdi (My way di Frank Sinatra): Fare My way è un rischio, se non hai le potenzialità per provare ad avvicinarla. Il giovane siriano non le ha, purtroppo, e si sente. Gaia Di Fusco bene su un pezzo non facile della Pravo. Vince GAIA DI FUSCO ex Io Canto.

Gino Scannapieco (The final countdown degli Europe) vs Federico Martello (Meraviglioso di Domenico Modugno): L’ex X Factor a tratti urla su un brano dove invece urlano le chitarre distorte.Martello misurato, bene senza strafare. Vince FEDERICO MARTELLO.

ARTISTI GIA’ FINALISTI IN PRECEDENZA (100 punti)

Arianna Cleri – ex Ti Lascio una canzone

Sonia Mosca – ex X Factor

Matteo Mastracco – ex Amici

Enrico Bernardo – ex The Voice of Italy

Lori Shenoumalì

Rosetta Falzone

