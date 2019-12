Il ritorno dei danesi Alphabeat è ancora a tutto pop

Salutiamo il ritorno internazionale di un gruppo che nel decennio precedente ci ha fatto parecchio divertire e che poi come spesso succede, dopo qualche anno di mainstream finisce per tornare confinata nell’area di origine, che nel caso degli Alphabeat è la Danimarca. “Shadows“, che accompagna l’EP omonimo e anche il lavoro di remixes “I Don’t know what’s cool anymore” ce li restituisce sulle sonorità allegre e spensierate alle quali ci avevano abituato.

Di loro c’eravamo interessati sin dagli albori di questo blog, con quella “Fascination” che li fece conoscere e fruttò loro il disco di platino in patria ma anche quello d’argento nel Regno Unito e anche in occasione del loro ritorno nel 2010. Oggi torniamo a parlarne perchè il citato singolo è già disco d’oro in patria e li sta decisamente rilanciando dopo un periodo un po’ grigio e sei anni di silenzio. Da ascoltare anche l’altra title track.

