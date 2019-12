Charts: Mariah Carey la sua hit natalizia, da 25 anni in testa alle classifiche (ma solo ora negli Usa!)

Mentre gran parte dell’Europa paga come una tassa il primo posto di ‘All I want for Christmas”, che ogni Natale rispunta nelle charts, in gran parte in vetta dal 1994 ad oggi, Mariah Carey ne raccoglie ora i frutti anche negli Usa: il 16 dicembre ha infatti raggiunto laa prima posizione nella classifica Hot 100 di Billboard, la più citata e importante della musica statunitense. Quando uscì non venne inclusa nella classifica, dato che venne pubblicata come EP e non come singolo.

Negli anni successivi, però, le regole della classifica di Billboard sono cambiate, e hanno permesso anche a “All I Want for Christmas Is You” di entrare in classifica. Lo scorso anno era arrivata fino al terzo posto. Ora, grazie ad una versione deluxe dell’album, primato centrato anche in patria. Da allora ha venduto nel mondo 16,5 milioni di copie fruttando all’artista 50 milioni di royalties e 30 dischi di platino.

ALBANIA:Singoli: Karma- Melinda

Album: United state of Albania- Mc Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:The Christmas present- Robbie Williams

BELGIO- Singoli:Dance Monkey- Tones and I (Fiandre)/Dance Monkey- Tones and I(Vallonia)/In Meiner Erinnerung- Silbermond (Germanofono)

Album: Bove de woelken – Niels Destadbader(Fiandre) / Brol- Angéle (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Dance Monkey- Tones and I

CIPRO – Singoli:Dance Monkey- Tones and I

CROAZIA- Singoli: Samo s tobom meni Božić je- Frank ft Igor Gerzina (nazionali)/Don’t start now – Dua Lipa(internazionali)

Album: Ciribu Ciriba – Domenica (nazionali)/ Thanks for the dance – Leonard Cohen(internazionali)

DANIMARCA- Singoli: ATinka – Burhan G & Frida Brygmann

Album:Tak for turen: de forste 10 ar – Rasmus Seebach

ESTONIA – Singoli:Ride it – Regard

FINLANDIA- Singoli: Hei Rakas- Behm

Album: Volume – Interpreti Vari

FRANCIA- Singoli:Ne reviens pas -Gradur ft Heuss L’Enfoiré

Album:Les vieilles canailles – Jacques Dutronc, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell

GERMANIA –Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Carlo Cokxxx Nutten 4 – Bushido

GRAN BRETAGNA- Singoli:River – Ellie Goulding

Album:You’re in my heart – Rod Stewart

GRECIA- Singoli: Ochi simera – Lex (nazionali) /Dance Monkey- Tones and I (Internazionali)

Album: O kipos einai anthiros – Monika

IRLANDA- Singoli: Before you go- Lewis Capaldi

Album:Fine line – Harry Styles

ISLANDA- Singoli:Þegar þú blikkar- Herra Hnetusmjör feat. Björgvin Halldórsson

Album:Christmas- Micheal Bublè

ISRAELE: Singoli: Bemkum hakhi rakhuk- Benaia Barabi (nazionali) /Dance Monkey- Tones and In (internazionali)

ITALIA-Singoli: Tutto questo sei tu- Ultimo

Album_ Accetto miracoli- Tiziano Ferro

LETTONIA- Singoli:Circles-Post Malone

LITUANIA- Singoli:Don’t start now – Dua Lipa

LUSSEMBURGO- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

MALTA –Singoli:Dance Monkey- Tones and I

NORVEGIA- Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Christmas- Micheal Bublè

PAESI BASSI- Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Tranen- Hef

POLONIA- Singoli:Superhero – Viki Gabor

Album:Chillwagon – Chillwagon

PORTOGALLO- Singoli: Louco -Piruka & Bluay

Album: 40 anos a dar no duro- Xutos & Pontapes

REPUBBLICA CECA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album: 80/80 největší hity 1964-2019- Karel Gott

ROMANIA- Singoli: Trika trika- Faydee ft Antonia (nazionali)/Dance Monkey- Tones and I (internazionali)

RUSSIA- Singoli:Credo-Zivert

SAN MARINO:Singoli: Orphans – Coldplay

SERBIA- Singoli: Koraci U Noci -Vuk Mob & Breskvica (nazionali)/ Senorita- Shawn Mendes & Camila Cabello (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli: J LO – Kontrafakt (ft Mirez, Dalyb, ZAYO & Dokkeytino)

Album:Real Newz- Kontrafakt

SLOVENIA- Singoli: Enkratna, Neponovljiva -Okusticni (nazionali)/Time for Change- Robbie Williams (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Tusa – Karol G & Nicki Minaj

Album: Tributo a Sabina: ni tan joven ni tan viejo – Tributo a Sabina

SVEZIA- Singoli: Last Christmas – Wham

Album: Christmas – Micheal Bublè

SVIZZERA: Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Let life flow – Philip Fankhauser

UCRAINA: Ne znalu- Michelle Andrade

UNGHERIA: Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album: Idősziget- Akos

Mi piace: Mi piace Caricamento...