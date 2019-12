Il momento d’oro di Eneda Tarifa e della sua “Ma zgjat doren”, romantica power ballad

L’avevamo già incontrata all’Eurovision 2016 in rappresentanza del suo paese natale, l’Albania: stiamo parlando di Eneda Tarifa che con Fairytale non riuscì a centrare la finale. Era effettivamente un brano abbastanza debole, ma ciò che sicuramente la penalizzò di più fu la mancanza dell’orchestra nel palco dell’Eurovision e la traduzione del brano in inglese: un fattore che dovrebbe prendere in considerazione anche Arilena Ara, la neo-vincitrice di Festivali i Këngës che permette di staccare il pass per l’Eurovision. A quanto pare infatti Arilena Ara vorrebbe trasformare Shaj in inglese e se già il brano non è di certo molto eurovisivo, forse sarebbe meglio puntare sulla suggestione della lingua locale.

Ritorniamo a Eneda Tarifa che, giusto tre settimane fa, ha vinto il Kenga Magjike 2019, l’altro festival albanese molto importante con una power ballad romantica, Ma zgjat doren (cioè Prendimi per mano). Avevamo parlato l’anno scorso di questo festival dipingendolo come una rampa di lancio più adatta per l’Eurovision rispetto al Festival i Këngës. In realtà quest’anno il brano più azzeccato sarebbe stato Me Tana di di Elvana Gjata che ha seguito in classifica Arilena Ara. Ma zgjat doren infatti pur essendo un brano che mette in risalto parecchio le doti vocali di Eneda, non sembra essere proprio la canzone più contemporanea che l’Albania possa offrire. Nonostante questo si trova ai vertici della classifica dell’airplay nazionale

Tra le curiosità dell’edizione 2019 del Kenga Magjike, ostacolato dal terremoto che colpiva in quei giorni la terra albenese, vi erano Jonida Maliqi (uno dei cinque giurati quest’anno), Juliana Pasha (una concorrente quest’anno), Aurela Gaçe e l’artista di 1 in 360 Judah Gavra. Inoltre spicca la sorpresa di Tamara Todevska, della Macedonia del Nord , che ha vinto il voto della giuria dell’Eurovision 2019 e, proprio al festival albanese, il premio di miglior artista internazionale.

