Festival di Sanremo 2020, Amadeus svela in anticipo il cast: dieci esordienti assoluti

La grande sorpresa del giorno di San Silvestro è che Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2020, ha svelato in anteprima al quotidiano Repubblica il cast della rassegna canora, che avrebbe dovuto rivelare fra una settimana, nel corso dello speciale I soliti ignoti dell’Epifania, nel quale a questo punto saranno svelati solo i brani. Il motivo di questo clamoroso autospoiler è probabilmente il fatto che il cast era di fatto già stato snocciolato da vari siti musicali e non.

EUROVISVI. Tre i nomi legati all’Eurovision, nel senso che vi hanno già preso parte: si tratta di Francesco Gabbani (in gara nel 2017 con Occidentali’s Karma), Raphael Gualazzi (nel 2011 con Madness of love e Marco Masini, che nel 197 era il tastierista di Tozzi e Raf in ‘Gente di Mare’. A loro si aggiunge Giordana Angi, al debutto nei big dopo la partecipazione ad Amici, al secondo festival: quando debuttò nei giovani, anno 2012, si autocandidò per la rassegna.

VINCITORI. Sono quattro invece gli artisti che Sanremo lo hanno già vinto: Gabbani (2016 nei Giovani e 2017 nella categoria assoluta), Masini (1990 nei Giovani e 2004), Michele Zarrillo (1987 nelle Nuove Proposte con La notte dei pensieri) e Gualazzi (2011 nelle Nuove Proposte)

RAP ED ESORDIENTI. Sarà il festival degli esordienti: prima partecipazione per Anastasio, vincitore di X Factor 2018, per il rapper ex mascherato Junior Cally ma anche per Alberto Urso, ultimo vincitore di Amici, per il cantautore Bugo, pioniere dell’indie italiano, che dopo 9 album arriva a Sanremo accompagnato da Morgan, per la band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari, anche loro dopo una ottima carriera e 5 album, per i cantautori Levante, Piero Pelù e Paolo Jannacci, oltrechè per Riki Marcuzzo, anche lui reduce da Amici e la regina del twerking Elettra Lamborghini. Il rapper romano Tarek Iurcich, in arte Rancore, debutta ufficialmente anche se l’anno scorso era sul palco con Daniele Silvestri, mentre Giordana Angi, come detto, debutta nei big dopo una partecipazione ormai otto anni fa nei Giovani.

Ecco di seguito la lista completa.

Achille Lauro Anastasio Alberto Urso Bugo e Morgan Diodato Elettra Lamborghini Elodie Enrico Nigiotti Francesco Gabbani Giordana Angi Irene Grandi Junior Cally Le Vibrazioni Levante Marco Masini Michele Zarrillo Paolo Jannacci Piero Pelù Pinguini Tattici Nucleari Rancore Raphael Gualazzi Riki

