Alla scoperta di Davina Michelle, il nuovo talento del pop olandese

Il nome di Davina Michelle, lanciato dalla versione olandese di Pop Idol è stato associato in queste settimana ad una possibile partecipazione eurovisiva nella rassegna che a maggio si terrà a Rotterdam. Lei si è chiamata fuori, ma è certo che in questo momento si tratta di una delle artiste sulla cresta dell’onda. Senza aver ancora inciso un album ma solo alcuni singoli, è già ai vertici delle charts.

Le è riuscito con Hoe et danst, nel quale mette la voce insieme a Marco Borsato sui beats del dj Armin Van Buuren: il singolo ha raggiunto la vetta in Belgio e nei Paesi Bassi. Ma in prima persona ha centrato due buone hit radiofoniche: una è questa “Skyward” e l’altra è “Better now”, che la conferma su sonorità fresche e contemporanee. Un nome sicuramente da tenere d’occhio nei prossimi mesi anche per un lancio internazionale.

