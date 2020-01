In Germania il 2019 incorona Lil Nas X ft Billy Ray Martin e i Rammstein

Tradizionale parata di album tedeschi nella top 10 dell’anno solare in Germania, ben 8 su 10, con gli altri due posti occupati da altri artisti europei, è un record. L’album più venduto è l’omonimo dei Rammstein, dei quali qui sotto trovate il singolo “Deutschland”. Nei singoli, trionfa “Old town road” di Lil Nas X ft Billy Ray Martin, primo tedesco il rapper Apache 207.

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN GERMANIA NEL 2019

1. Old town road – Lil Nas X ft Billy Ray Martin

2. Dance monkey – Tones and I

3. Roller – Apache 207 (GER)

4. Vermissen- Juju ft Henning May (GER)

5. Sweet but psycho – Ava Max

6. Bad Guy – Billie Eilish

7. Senorita – Shawn Mendes & Camila Cabello

8. I don’t care- Ed Sheeran & Justin Bieber (GER)

9. Tilidin – Capital Bra & Samra (GER)

10. Wieder lila – Samra & Capital Bra (GER)

I 10 ALBUM PIU’ VENDUTI IN GERMANIA NEL 2019

1. Rammstein- Rammstein (GER)

2. Herz kraft werke – Sarah Connor (GER)

3. MTV UNplugged 2 Live vom Atlantik – Udo Lindenberg (GER)

4. Tumult – Herbert Gronemeyer (GER)

5. Mosaik- Andrea Berg (GER)

6. Sie wollten wasser doch krieger benzin – Kontra K (GER)

7. Schlagschatten- AnnenMayKantereit (GER)

8. No.6 Collaboration Project – Ed Sheeran (GBR)

9. Rewind, replay, rebound – Volbeat (DAN)

10. CB6 – Capital Bra (GER)

