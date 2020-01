Charts: Tones and I e Mariah Carey protagoniste nell’ultima rilevazione del 2019

Come di consueto, la prima classifica del nuovo anno è di fatto l’ultima dell’anno vecchio quanto a rilevazioni. Si chiude il 2019 quindi con in vetta la protagonista dell’anno, vale a dire la busker australiana Tones and I e con il classicone natalizio di Mariah Carey.

ALBANIA:Singoli: Anna- Nora Istrefi & Gijko

Album: High five EP – Niza & Young Zerka

AUSTRIA: Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:The Christmas present- Robbie Williams

BELGIO- Singoli:Dance Monkey- Tones and I (Fiandre)/Dance Monkey- Tones and I(Vallonia)/In Meiner Erinnerung- Silbermond (Germanofono)

Album: Bove de woelken – Niels Destadbader(Fiandre) / Brol- Angéle (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Dance Monkey- Tones and I

CIPRO – Singoli:Dance Monkey- Tones and I

CROAZIA- Singoli: Samo s tobom meni Božić je- Frank ft Igor Gerzina (nazionali)/All I want for Christmas is you – Mariah Carey (internazionali)

Album: Sretan put – Mia Dimsic (nazionali)/ Thanks for the dance – Leonard Cohen(internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Tinka – Burhan G & Frida Brygmann

Album:Christmas – Micheal Bublè

ESTONIA – Singoli:Ride it – Regard

FINLANDIA- Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Joulu – Interpreti Vari

FRANCIA- Singoli:Ne reviens pas -Gradur ft Heuss L’Enfoiré

Album:Les vieilles canailles – Jacques Dutronc, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell

GERMANIA –Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album: Herz kraft werke – Sarah Connor

GRAN BRETAGNA- Singoli:Own it – Stormzy, Ed Sheeran, Burna Boy

Album:Divinely uninspired by an hellish extent – Lewis Capaldi

GRECIA- Singoli: Big man – Snik (nazionali) /Dance Monkey- Tones and I (Internazionali)

Album: The wall- Pink Floyd

IRLANDA- Singoli: Before you go- Lewis Capaldi

Album:Fine line – Harry Styles

ISLANDA- Singoli:Þegar þú blikkar- Herra Hnetusmjör feat. Björgvin Halldórsson

Album:Christmas- Micheal Bublè

ISRAELE: Singoli: Dibur nagua – Stephane Legar & Margui (nazionali) /Dance Monkey- Tones and In (internazionali)

ITALIA-Singoli: Blun7 a swishland – Tha Supreme

Album:236451 – Tha Supreme

LETTONIA- Singoli:Circles-Post Malone

LITUANIA- Singoli:Don’t start now – Dua Lipa

LUSSEMBURGO- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

MALTA –Singoli:Dance Monkey- Tones and I

NORVEGIA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album:Jackboys – Jackboys & Travis Scott

PAESI BASSI- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?- Billie Elish

POLONIA- Singoli:Liar – Camila Cabello

Album:Meskie Granie 2019 – Interpreti Vari

PORTOGALLO- Singoli: Louco -Piruka & Bluay

Album: Thanks for the dance – Leonard Cohen

REPUBBLICA CECA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album: 80/80 největší hity 1964-2019- Karel Gott

ROMANIA- Singoli: Trika trika- Faydee ft Antonia (nazionali)/Dance Monkey- Tones and I (internazionali)

RUSSIA- Singoli:Credo-Zivert

SAN MARINO:Singoli: Orphans – Coldplay

SERBIA- Singoli: Tresi tresi – Teodora (nazionali)/ Dance Monkey- Tones and I (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli: J LO – Kontrafakt (ft Mirez, Dalyb, ZAYO & Dokkeytino)

Album:Real Newz- Kontrafakt

SLOVENIA- Singoli: Svet na dlani – Nina Puslara (nazionali)/Senorita – Shawen Mendes & Camila Cabello (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Tusa – Karol G & Nicki Minaj

Album: Tributo a Sabina: ni tan joven ni tan viejo – Tributo a Sabina

SVEZIA- Singoli: XO – Yasin & Dreelow

Album: Hander Under Mona Lisas Kjol – Yasin

SVIZZERA: Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Carlo Cokxxx Nutten 4 – Bushido

UCRAINA: Ne znalu- Michelle Andrade

UNGHERIA: Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album: Liliput Hollywood – Tankcsapda

