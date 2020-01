Festival di Sanremo 2020: i Big diventano 24, entrano Tosca e Rita Pavone. Cast completo e titoli dei brani

Dopo aver svelato in anticipo il cast dei Big, Amadeus ha rivelato in diretta a I soliti ignoti gli ultimi due nomi in gara al Festival di Sanremo. Che fossero previsti o che sia stata una riparazione all’aver rivelato la lista a Repubblica e non in un programma Rai, certamente la montagna ha partorito un topolino, visto che gli hype della vigilia hanno portato all’annuncio di Tosca, vincitrice nel 1996 con Ron e al secondo Sanremo da solista dopo il 2007 e Rita Pavone, che torna in gara dopo l’ultima partecipazione del 1972 (tre presenze, massimo risultato il tredicesimo posto).

Nel corso dello stesso show, i 24 Big hanno annunciato in diretta la canzone che presenteranno in gara dal 4 al 9 febbraio sul palco dell’Ariston. Ecco di seguito la lista completa con i titoli dei brani in gara

Achille Lauro – Me ne frego (Sony) Anastasio – Rosso di rabbia (Sony) Alberto Urso – Il sole ad Est (Polydor gruppo Universal) Bugo e Morgan – Sincero (Carosello) Diodato – Fai rumore (Carosello) Elettra Lamborghini – Musica (Universal) Elodie – Andromeda(Universal) Enrico Nigiotti – Baciami adesso (Sony) Francesco Gabbani -Viceversa (BMG) Giordana Angi – Come mia madre (Universal) Irene Grandi -Finalmente io (Sony) Junior Cally – No grazie (Sony) Le Vibrazioni – Dov’è (indipendente) Levante – Tiki Bom Bom (Warner) Marco Masini – Il confronto (Sony) Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango (Universal) Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso (Bubbamusic) Piero Pelù – Gigante(Sony) Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr (Sony) Rancore -Eden (Artist First) Raphael Gualazzi – Carioca (Sugar) Riki – Lo sappiamo entrambi (Sony Music) Tosca – Ho amato tutto (Sony) Rita Pavone – Niente (Resilienza 74) (Sony)

