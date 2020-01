Alla scoperta di Veronica Fusaro, il nuovo talento del cantautorato pop europeo

A soli 21 anni Veronica Fusaro da Thun si presenta come uno dei nomi nuovi e più interessanti della scena cantautorale pop europea. Sonorità che ricordano la connazionale Eliane Muller, melodie avvolgenti e un pop delicato e non banale, che preferisce raccontare storie piuttosto che scegliere esclusivamente la via radiofonica, che pure c’è ed è ben presente. La sua carriera è in pienissima ascesa: dall’esordio nel 2016 ha tenuto centinaia di concerti in tutto il mondo come solista o come apertura di nomi del calibro di Eagle Eye Cherry, Mark Knopfler e Passenger, spesso in location prestigiose come il festival di Glastonbury.

“Sunkissed” è il terzo EP di questa giovane artista, premiata agli esordi come Best New Artist dalla radio nazionale, che in questi periodo è in tour fra Svizzera, Francia e Germania. “Lie to me” è il singolo migliore, ma meritano un ascolto anche altre sue produzioni, per esempio “Rollercoaster“, che rimanda a sonorità anni 60 ed artiste come Dusty Springfield e Petula Clark e che ha avuto un radiodate italiano la scorsa estate, “Better if I go” e “Run my mind”.

A breve si esibirà live anche all’Eurosonic Noorderslag che è in programma a metà gennaio a Groningen nei Paesi Bassi, palco che ha già calcato anche lo scorso anno.

