Charts: il 2019 in Italia premia Fred De Palma ft Ana Mena e Ultimo

Il singolo più venduto in Italia nel 2019 è “Una volta ancora”, la hit estiva al ritmo di reggaeton di Fred De Palma e della spagnola Ana Mena, quarto posto per “Soldi” di Mahmood, che batte gli altri sanremesi Boomdabash e Ultimo. Il quale invece vince sul fronte degli album, piazzando due album nei primi 10 posti

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN ITALIA NEL 2019

1. Una volta ancora – Fred De Palma ft Ana Mena (ITA/SPA)

2. E’ sempre bello- Coez (ITA)

3. Calma (rmx) – Pedro Capò

4. Soldi – Mahmood (ITA)

5. Calipso- Charlie Charles & Dardust ft Sfera Ebbasta, Mahmood e Fabri Fibra (ITA)

6. Dove e quando – Benji e Fede (ITA)

7. Con calma – Daddy Yankee ft Snow

8. Per un milione – Boomdabash (ITA)

9. Jambo- Takagi & Ketra ft Giusy Ferreri & OMI (ITA)

10.I tuoi particolari – Ultimo (ITA)

I 10 ALBUM PIU’ VENDUTI IN ITALIA NEL 2019

1. Colpa delle favole- Ultimo (ITA)

2. Playlist live – Salmo (ITA)

3. Machete Mixtape 4 – Machete (ITA)

4. Peter Pan – Ultimo (ITA)

5. Persona- Marracash (ITA)

6. Start – Ligabue (ITA)

7. Paranoia airlines – Fedez (ITA)

8. Atlantico on tour – Tiziano Ferro (ITA)

10.Bohemian Rhapsody Colonna sonora originale- The Queen (GBR)

