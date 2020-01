Ecco le Hurricane, sound internazionale dalla Serbia, sognando l’Eurovision

Loro si chiamano Hurricane e sono attualmente uno dei nomi di punta della musica serba. Gli appassionati eurovisivi vi riconosceranno Sanja Vucic, già componente gli ZAA, che nel 2016 rappresentò da solista la Serbia sul palco di Stoccolma col brano “Goodbye (Shelter)”.

“Favorito“, che trovate qui sotto, ha raggiunto il primo posto delle charts e adesso il trio tenterà anche la scalata all’Eurovision, visto che sono state inserite nel lotto dei 24 partecipanti alla Beovizija, la selezione nazionale di RTS, l’emittente di Belgrado. Partiranno dunque da grandi favorite. In questi giorni è uscito anche “Brzi prsti”, ma in soli due anni sono veramente diventate protagoniste assolute della scena anche perchè come si vede dai video, puntano molto sulla sensualità.

I loro esordi, fra l’altro sono stati in inglese, con pezzi comunque dalle sonorità molto slave, come “Magic Night” o più internazionali come “Liar” e “Personal“. Ottimo potenziale per un lancio internazionale, soprattutto se dovessero passare per il palco di Rotterdam.

