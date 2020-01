Celeste Epiphany Waits, in arte solo Celeste, vince il BBC Sound of 2020, un riconoscimento solo virtuale, indetto dalla BBC. Si tratta dell’annuale sondaggio organizzato dalla BBC che chiede, a dj ed esperti del settore musicale (114 fra dj, giornalisti, blogger, critici musicali), sulla base di una longlist pubblicata alla fine dell’anno precedente, chi sia il nome emergente su cui scommettere nell’anno a venire. Nessun premio come detto, ma di solito è una indicazione importante, perchè raramente il vincitore di questo riconoscimento poi non trova riscontro a livello internazionale.

Celeste fra l’altro la sentiremo a breve sul palco dell’Eurosonic a Groningen. La shortlist comprendeva altri artisti interessanti come Yungblud, terzo classificato, gli Easy Life, alternative rock band, che ha chiuso seconda e molti altri. In passato, vale la pena ricordare erano stati inseriti nelle short list Sigrid (vincitrice nel 2018); Anna Calvi, Billie Eilish, Khalid, James Blake, Years & Years.

Già vincitrice di un Brit Award (Rising Star 2020) e di un BBC Music Awards (Introducing Artist of the year 2019), la ventottenne è esplosa quest’anno con l’album “Compilation 1.1”, dopo tre anni di grande furore live ma lontano dal mainstream che hanno consentito alla anglo-giamaicana di farsi largo in tutti i palcoscenici più importanti del Regno Unito. Il suo delicatissimo singolo “Strange”, dalle atmosfere scure, è un ottimo biglietto da visita. Ma anche ‘Lately’ merita un ascolto.

