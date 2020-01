Charts: la scalata all’Europa del canadese The Weeknd

Tiene ancora Tones and I ma comincia la scalata anche ‘Blinding lights”, il nuovo album, che è anche il titolo del singolo, del canadese The Weeknd.

ALBANIA:Singoli: Anna- Nora Istrefi & Gijko

Album: United State of Albania – MC Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Frozen II – Colonna sonora originale

BELGIO- Singoli:Dance Monkey- Tones and I (Fiandre)/Dance Monkey- Tones and I(Vallonia)/Orphans- Coldplay(Germanofono)

Album: Bove de woelken – Niels Destadbader(Fiandre) / Brol- Angéle (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Dance Monkey- Tones and I

CIPRO – Singoli:Dance Monkey- Tones and I

CROAZIA- Singoli: Fritula – Petar Grasu (nazionali)/All I want for Christmas is you – Mariah Carey (internazionali)

Album: Sretan put – Mia Dimsic (nazionali)/ Thanks for the dance – Leonard Cohen(internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Pub G – Loo ft Branco & Larry 44

Album:A Tal for turen De fortse 10 ar – Rasmus Seebach

ESTONIA – Singoli:Ride it – Regard

FINLANDIA- Singoli: Hei Rakas – Behm

Album: Joulu – Interpreti Vari

FRANCIA- Singoli:Ne reviens pas -Gradur ft Heuss L’Enfoiré

Album:Versus- Vitaa & Slimane

GERMANIA –Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Liebes Tattoo – Daniela Alfinito

GRAN BRETAGNA- Singoli:Own it – Stormzy, Ed Sheeran, Burna Boy

Album:Heavy is the head – Stormzy

GRECIA- Singoli: Big man – Snik (nazionali) /Dance Monkey- Tones and I (Internazionali)

Album: Wish you were here – Pink Floyd

IRLANDA- Singoli: Before you go- Lewis Capaldi

Album:Divinely uninspired by an hellish extent – Lewis Capaldi

ISLANDA- Singoli:Þegar þú blikkar- Herra Hnetusmjör feat. Björgvin Halldórsson

Album:Christmas- Micheal Bublè

ISRAELE: Singoli: Rak sgyd – Dykhla (nazionali) /Dance Monkey- Tones and In (internazionali)

ITALIA-Singoli: Blun7 a swishland – Tha Supreme

Album:236451 – Tha Supreme

LETTONIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

LITUANIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

LUSSEMBURGO- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

MALTA –Singoli:Dance Monkey- Tones and I

NORVEGIA- Singoli: When the party is over – Billie Eilish

Album:When We All Fall Asleep, Where Do We Go?- Billie Elish

PAESI BASSI- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Vierentwintig- Snelle

POLONIA- Singoli:Liar – Camila Cabello

Album:Borcrew Album – Borcrew

PORTOGALLO- Singoli: Louco -Piruka & Bluay

Album: Thanks for the dance – Leonard Cohen

REPUBBLICA CECA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album: 80/80 největší hity 1964-2019- Karel Gott

ROMANIA- Singoli: Trika trika- Faydee ft Antonia (nazionali)/Dance Monkey- Tones and I (internazionali)

RUSSIA- Singoli:Credo-Zivert

SAN MARINO:Singoli: Orphans – Coldplay

SERBIA- Singoli: Ole Ole -MC Stojan (nazionali)/ Dance Monkey- Tones and I (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli: Last Christmas – Wham

Album:Real Newz- Kontrafakt

SLOVENIA- Singoli: Svet na dlani – Nina Puslara (nazionali)/Senorita – Shawn Mendes & Camila Cabello (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Tusa – Karol G & Nicki Minaj

Album: Tributo a Sabina: ni tan joven ni tan viejo – Tributo a Sabina

SVEZIA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Hander Under Mona Lisas Kjol – Yasin

SVIZZERA: Singoli:ADance Monkey- Tones and I

Album:Everyday life – Coldplay

UCRAINA: Ne znalu- Michelle Andrade

UNGHERIA: Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album: Dilemma- Szabyest

