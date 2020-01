“Ton nom déjà”: Valailama Chaves, Miss Francia 2019, debutta nella musica

Si accompagna con lo hukulele tipico della sua terra, la Polinesia Francese e debutta nella musica con un brano delizioso e leggero, “Ton nom dèjà”, che anticipa l’album d’esordio “Good vaïbes” (scritto proprio così), in uscita a Febbraio. Valailama Chaves è miss Francia in carica, dopo essere stata nominata nel 2018 miss Tahiti.

Una scelta molto particolare, quella della musica, per la bella modella polinesiana, che ha preferito la sua passione alla possibilità di rappresentare la Francia a Miss Mondo e Miss Universo. Si tratta del primo inedito per la giovane interprete, laureata in management allìUniversità della Poloniesia che aveva debuttato con la cover di “Jardin d’hiver” di Henri Salvador.

Su di lei ha scommesso direttamente l’emittente semi-privata (o meglio, privata ad uso pubblico) TF1, del gruppo Bouygues (che controlla anche Telemontecarlo) che ha deciso di editare il suo album con la propria etichetta. Oggi è di fatto una vera e propria ambasciatrice delle terre francesi d’oltremare nel mondo.

