Fangoria, trent’anni nel segno del synthpop: doppio album e quattro inediti

Festeggiano 30 anni di carriera i Fangoria. Nacho Canut e Alaska sono fra i simboli della Nueva Ola spagnola degli anni 80, con oltre un milione di copie vendute ed una popolarità enorme anche in tutta l’America Latina, per il loro sound ma anche per l’immagine ambigua della cantante, diventata subito una icona anche per il mondo LGBT, oltrechè un personaggio di spettacolo.

Il duo ha scelto di festeggiare l’anniversario con due album in sequenza, composti in gran parte da cover di successi spagnoli del trentennio della loro carriera, ciascuno con due inediti. “Extrapolaciones“, il primo con “Dos preguntas” e il secondo con “Dos respuestas“, sono stati entrambi premiati dai risultati di vendita.

Qui sotot c’è “Un boomerang”, l’ultimo degli inediti, ma meritano anche “Quien te has creido quien soy“, “De que me culpas?”, al quale partecipano Nina e King Jedet e “Historias de amor”.

