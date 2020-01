Music Moves Europe Talent Awards 2020: fra i vincitori gli italiani Meduza. Naaaz vince il People’s choice

Gli italiani Meduza, trio EDM formato da Simon de Jano, Luca De Gregorio e Mattia Vitale sono fra gli 8 vincitori dei Moves Europe Talent Awards 2020, il premio ideato dal progetto Creative Europe dell’Unione Europea in collaborazione con il comune di Groningen e il ministero olandese per l’educazione, la cultura e la scienza. Il premio, che ha preso il posto degli EBBA Awards, premia il miglior artista emergente d’Europa. Alla selezione ha contribuito anche la EBU, European Broadcasting Union.

Per il trio un grande riconoscimento dopo il boom discografico in mezza Europa con “Piece of your heart”: partivano da favoriti ed alla fine hanno portato a casa uno degli otto premi nella serata condotta a Groningen, nel corso dell’Eurosonic Noorderslag da Conchita Wurst. Un altro dei premi è andato alla olandese Naaaz, della quale avevamo parlato su queste colonne, la quale ha sottolineato al ritiro del premio l’importanza della vittoria per chi come lei (nata da famiglia curda) è il simbolo della nuova Europa. Per lei anche il Public Choice, il premio del pubblico.

Gli altri vincitori sono l’inglese Flohio, la norvegese Girl in red (unica non presente fisicamente), la svedese Anna Leone, gli ungherese Harmed, la portoghese Pongo (della quale avevamo parlato qui) e gli austriaci 5k HD.

A scegliere i vincitori una giuria, composta da Steinunn Jónsdóttir, cantante degli islandesi Reykjavíkurdætur, vincitori del Public Choice 2019; Huw Stephens di BBC Radio 1, Katia Giampaolo, amministratrice delegata dell’Estragon di Milano, Wilbert Mutsaers di Spotify Benelux e Julia Gudzent, a capo del Melt! e di Lollapalooza Berlino. Presidenti di giuria Robert Meijerink, capo dell’Eurosonic e Bjørn Pfarr, capo del Reperbbahn Festival

A ciascun vincitore andrà un budget di 10.000 €, finanziato dal programma Europa Creativa, da utilizzare per la promozione delle loro carriere internazionali. Un totale di 7.500 € del premio coprirà spese effettuate per la promozione e / o per il tour. Inoltre, ai vincitori sarà assegnato un pacchetto del valore di € 2.500 di formazione professionale fornita dai partner dell’industria: il settore live (Liveurope, Yourope e Live DMA), l’industria discografica (IMPALA e Digital Music Europe), e l’International Music Managers Forum.

