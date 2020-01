Alla scoperta di Anna Leone, la nuova stella dell’indie folk europeo

Anna Leone è il nome nuovo dell’indie pop europeo. La venticinquenne svedese originaria di Guadalupa (padre francofono e madre svedese) ha conquistato la scena, tanto da arrivare, grazie al suo EP d’esordio “Wandered away” , prodotto da Bryan Wilson, già nominato per il Grammy a vincere proprio in questi giorni il Music Moves Europe Talent Awards, il riconoscimento europeo che premia gli artisti emergenti in europa. “If you only” è un brano delizioso, che mette in luce la sua ottima capacità di scrittura e composizione ma parecchie cose si fanno ascoltare.

Per esempio “My soul and I”, che ne segnò l’esordio in maniera dirompente. O come la title track dell’EP o ancora “I never really”. Mette Bob Dylan, Lana Del Rey, Bon Iver e Laura Marling fra i suoi punti di riferimento ma il suo pop sa essere al contempo delicato e coinvolgente. Per due volte si è esibita a Groningen, sui palchi dell’Eurosonic Noorderslag, lo showcase festival più grande d’Europa. Una delicatezza folk che sicuramente non passa inosservata.

