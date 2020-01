Ecco Ea Kaya, nome emergente del pop nordeuropeo

Ea Kaya, 25 anni, è un nome danese che si è fatto sentire sempre di più in questi ultimi anni nella musica del Nord Europa. Considerarla quindi emergente è forse un po’ riduttivo, dato che oggi alcuni la paragonano ad artisti del calibro di Mø, di cui abbiamo parlato in più occasioni, Sia e Zara Larsson. Il singolo di debutto, Remedy, di tre anni fa, presenta delle sonorità pop assolutamente contemporanee e ha ottenuto un discreto successo.

Dopo qualche singolo, arriva all’anno scorso con la pubblicazione del primo EP, Fragile But Strong As Hell. In questo album oltre al brano citato precedentemente, c’è anche 4 am, un semplice pezzo romantico in cui Ea Kaya si rivolge al suo amato chiedendogli di baciarla dopo essersi svegliati alle prime ore del mattino.

Arriviamo quindi al recente Cruel to be kind, una canzone che è stata essenzialmente creata per un suo caro amico. Parlando della creazione del brano, Ea spiega infatti come l’ispirazione per il singolo sia arrivata dopo aver visto un suo caro amico pieno di frustrazioni. Ea dice che non ha coltivato le sue capacità e la sua autocommiserazione non gli ha fatto capire di essere l’unico in grado di cambiare attivamente la sua situazione e mentalità.

