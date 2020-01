“Somebody”, il nuovo singolo di Micheal Rice

L’insuccesso eurovisivo non ferma Micheal Rice. Il giovane interprete britannico, vincitore della prima edizione di All Together Now nel Regno Unito e ultimo classificato – assolutamente in maniera immeritata – a Tel Aviv col brano “Bigger than us”, esce oggi con un nuovo singolo, “Somebody“, che lo ripropone sulle sonorità di power ballad che lo hanno fatto conoscere al pubblico europeo.

Il cantautore britannico, che ha avuto la bella soddisfazione di vedere il proprio brano scelto per i Pride on Britain Awards, un premio nazionale riservato ai migliori artisti e performer britannici ogni anno ma anche di tutti coloro che hanno reso lustro al Regno Unito nell’anno solare in qualsiasi altro campo, sta lavorando al suo primo album ed intanto si rilancia con questo brano che ne conferma le ottime doti vocali

Foto @EBU Andreas Putting

