Premios Odeon: la Spagna ha di nuovo i suoi awards musicali. Tutti i vincitori 2020

La Spagna torna ad avere dopo 13 anni (nel 2007 furono cancellati i premi Amigos) un premio per i successi musicali dell’anno solare appena trascorso: sono i premios Odeon, organizzato dalla AGEDI, l’associazione che le principali etichette discografiche hanno costituito per la gestione dei diritti. Assegnati al teatro reale di Madrid, le nominations sono state fatte sulla base degli esiti discografici e di streaming, poi è stato il pubblico on line a decidere.

L’edizione ha incoronato alcuni protagonisti passati anche dalle nostre colonne: Beret, nominato miglior artista maschile e Aitana, rivelazione dell’anno. La vera protagonista è stata però Rosalia, la nuova regina della scena urban mondiale, che ha fatto incetta di nominations e vince il premio per il miglior video (“Con altura“, insieme a J Balvin ed El Guincho).

Ecco di seguito i vincitori per categoria :

MIGLIOR CANZONE: Contando lunares – Don Patricio ft. Cruz Cafuné (in questa categoria, fra le nominations c’erano fra le altre, anche tre brani di Rosalia: quello che ha vinto il premio video, ed inoltre “Millionaria” e “Malamente”. Presenti anche, fra gli artisti di vertice Beret e Lola Indigo)

MIGLIOR ALBUM: #eldisco- Alejandro Sanz (in nominations diversi album da primato, fra cui “El mal querer” della solita Rosalia, “La cruz del mapa” di Manuel Carrasco e “Spoiler” di Aitana)

MIGLIOR VIDEO: Con altura- Rosalia, J Balvin ft el Guincho (grandi protagoniste Aitana e Rosalia con diverse nominations)

ARTISTA MASCHILE: Beret (battuti fra gli altri personaggi come Manuel Carrasco, Antonio Josè e Leiva)

ARTISTA FEMMINILE: Vanessa Martin (presenti fra le nominations Rozalen, Rosalia, Aitana e Lola Indigo)

GRUPPO DELL’ANNO: Estopa (niente da fare per gli Amaral, che pure erano indicati fra i favoriti)

ARTISTA LATINO: Morat (qui c’era gente da primato come Ozuna, Maluma, J Balvin, Bad Bunny, Daddy Yankee)

ARTISTA FLAMENCO: José Mercé y Tomatito

RIVELAZIONE DELL’ANNO: Aitana (fra gli altri c’erano Ana Guerra, Lola Indigo e Beret)

MIGLIOR LIVE: Manuel Carrasco- La cruz del mapa

PREMIO ALLA CARRIERA: José Luis Perales

