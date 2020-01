Charts: Tones and I protagonista, ma arriva Eminem

Tones and I continua a dominare le classifiche, ma nel frattempo arrivano in diversi stati il nuovo singolo e il nuovo album di Eminem

ALBANIA:Singoli: Rapstar- Noizy

Album: United State of Albania – MC Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli:Maschine – RAF Camora

Album:Concerto di Capodanno 2020- Wiener Philharmoniker / Andris Nelsons

BELGIO- Singoli:Blinding lights – The weeknd(Fiandre)/Dance Monkey- Tones and I (Vallonia)/Orphans- Coldplay (Germanofono)

Album:Music to be murdered – Eminem (Fiandre) /Aloha – Typh Barrow (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Dance Monkey- Tones and I

CIPRO – Singoli:Dance Monkey- Tones and I

CROAZIA- Singoli: Previse sam tvoj- Igor Delač Feat. ZETZ (nazionali)/Don’t start now- Dua Lipa(internazionali)

Album: Sretan put – Mia Dimsic (nazionali)/ Thanks for the dance – Leonard Cohen(internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Pub G – Loo ft Branco & Larry 44

Album:1010- Benny Jamz

ESTONIA – Singoli:Don’t start now- Dua Lipa

FINLANDIA- Singoli: Hei Rakas – Behm

Album: Mikko- Pyhimys

FRANCIA- Singoli:Ne reviens pas -Gradur ft Heuss L’Enfoiré

Album:Versus- Vitaa & Slimane

GERMANIA –Singoli:Kein wort – Juju & Loredana

Album: Boss bitch -Katja Krasavice

GRAN BRETAGNA- Singoli:Godzilla- Eminem ft Juice World

Album:Music to be murdered- Eminem

GRECIA- Singoli: Big man – Snik (nazionali) /Dance Monkey- Tones and I(Internazionali)

Album: Tragoudia Akatallila- Giannis Ploutarhos

IRLANDA- Singoli: Godzilla- Eminem ft Juice World

Album:Music to be murdered- Eminem

ISLANDA- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Jackboys- Jackboys

ISRAELE: Singoli: Further up – Satic& Ben El ft Pitbull (nazionali) /Brick house – Commodores (internazionali)

ITALIA-Singoli: Boogieman- Ghali ft Salmo

Album:Cip! – Brunori SAS

LETTONIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

LITUANIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

LUSSEMBURGO- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

MALTA –Singoli:Dance Monkey- Tones and I

NORVEGIA- Singoli: Haugenstua – Herman Flesvig

Album:Music to be murdered- Eminem

PAESI BASSI- Singoli:Smoorverliefd- Snelle

Album: Music to be murdered- Eminem

POLONIA- Singoli:Memories- Maroon 5

Album:Live in Prague – Hans Zimmer

PORTOGALLO- Singoli: Louco -Piruka & Bluay

Album: Thanks for the dance – Leonard Cohen

REPUBBLICA CECA- Singoli: Neviditelnej (feat. Viktor Sheen & Calin) – Kontrafakt

Album: Černobílej svět- Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Trika trika- Faydee ft Antonia (nazionali)/Dance Monkey- Tones and I (internazionali)

RUSSIA- Singoli:Credo-Zivert

SAN MARINO:Singoli: Don’t start now- Dua Lipa

SERBIA- Singoli: Ole Ole -MC Stojan (nazionali)/ Dance Monkey- Tones and I (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:Real Newz- Kontrafakt

SLOVENIA- Singoli: Ekratna neponoplijva – Okusticni (nazionali)/Everything I wanted – Billie Eilish (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Tusa – Karol G & Nicki Minaj

Album: En tus planes- David Bisbal

SVEZIA- Singoli: Svag- Viktor Leksell

Album: Montague – Hov1

SVIZZERA: Singoli:ADance Monkey- Tones and I

Album:Deitinge Nord- Chylyklass

UCRAINA: Dance Monkey- Tones and I

UNGHERIA: Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Idosziget – Akos

Mi piace: Mi piace Caricamento...