“Sugar” e “Elta  Þig”, Elisabet Ormslev è lanciatissima

Ritroviamo a oltre due anni di distanza Elisabet Ormslev, uno dei nomi più interessanti della scena pop islandese. In questi anni per lei, diversi singoli di discreto appeal radiofonico ma adesso arriva il vero e proprio debutto discografico, con l’Ep “Sugar“, accompagnato da questa interessantissima title track. L’anno scorso si era fatta conoscere in tutta la Scandinavia, uscendo con il singolo “Heart beats“.

Per lei, che ha tentato senza fortuna la strada delle selezioni islandesi per l’Eurovision, un precedente familiare: sua madre infatti è Helga Möller, componente degli ICY, band che nel 1986 inaugurò le partecipazioni dell’isola dei Geyser. Anche quest’anno sta riprovando la strada con uno dei pezzi più belli in concorso “Elta Þig”, una power ballad molto fresca e radiofonica, in lingua islandese.

Mi piace: Mi piace Caricamento...