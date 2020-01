Eurovision 2020, il sorteggio delle semifinali: Italia vota nella prima, San Marino nella seconda

Passaggio di consegne fra città e sorteggio delle semifinali oggi a Rotterdam in vista dell’Eurovision 2020. Sono stati infatti sorteggiate le semifinali di appartenenza per ciascuno dei paesi in gara e nell’ambito delle stesse, in quale delle due metà della rispettiva serata dovranno esibirsi (in rosso la prima metà, in azzurro la seconda). L’ordine di uscita, sulla base di questo sorteggio, sarà poi diramato da EBU e AVOTROS quando saranno rese note tutte le canzoni

La semifinale di appartenenza è quella nella quale oltre a cantare, i paesi dovranno anche votare. Per i cinque paesi Big e per il Paesi Bassi padroni di casa, tutti già ammessi in finale, il sorteggio indicava quale semifinale dovranno trasmettere: in quella saranno chiamati a votare e sempre in quella sarà mostrato anche uno spezzone della prova dell’artista che li rappresenterà in finale. Alla luce di questo sorteggio, l’Italia voterà nella prima semifinale, martedì 12 maggio, San Marino nella seconda, giovedì 14 maggio

Nel frattempo, prosegue la marcia verso il completamento della lineup: altre due scelte interne, il cantautore del Suriname Jeangu Macrooy per i padroni di casa e l’attore e cantante Tom Leeb, in rampa di lancio, per la Francia mentre la Georgia si affida come lo scorso anno al vincitore di Georgian Idol, Tornike Kipiani.

PRIMA SEMIFINALE – Martedì 12 maggio ore 21 – Diretta Rai 4, Radio San Marino. Votano anche Italia, Germania, Paesi Bassi

Macedonia del Nord Bielorussia Lituania Svezia Slovenia Australia Irlanda Russia Norvegia Cipro Sandro Nicolas Croazia Azerbaigian Malta Israele Ucraina Romania Belgio Hooverphonic Inglese

SECONDA SEMIFINALE –Giovedì 14 Maggio ore 21 – Diretta Rai 4, San Marino RTV, Radio San Marino; RSI La 2- Votano anche Francia, Spagna, Regno Unito

Austria Vincent Bueno Moldavia Polonia San Marino Serbia Islanda Repubblica Ceca Inglese Grecia Estonia Danimarca Bulgaria Victoria Svizzera Armenia Lettonia Georgia Tornike Kipiani Portogallo Albania Arilena Ara Shaj

FINALE – Sabato 16 Maggio ore 21 Diretta Rai 1, San Marino RTV, Radio San Marino; RSI La 1

Francia Tom Leeb Germania Italia Paesi Bassi Jeangu Maacroy Regno Unito Spagna Blas Cantò Universo Spagnolo

