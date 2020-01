L’energia elettro hip hop dei tedeschi Deichkind

Ricerca per:

Grande popolarità arriva anche dai loro particolarissimi live, che definiscono “Feste di compleanno di bambini per adulti”: suoni, colori, vestiti strambi e stralunati e tanta energia. Una miscela che ha permesso loro di vincere due dischi di platino e una lunga serie di riconoscimenti nazionali, a cominciare dagli ECHO Awards, gli oscar della musica tedesca. Da ascoltare “ Dinge ” ma anche l’ energetica title track .

I Deichkind non erano ancora mai stati ospiti di queste colonne. E’ il caso di rimediare perchè questa elettro-hip hop band tedesca, arrivata alle soglie dei vent’anni di carriera, continua a restare saldamente ai vertici delle classifiche nazionali. “ Keine party ” è una delle 18 tracce dell’album “ Wer sagt denn das? ” che ha conquistato tutto il mondo germanofono. Ma questa band continua a farsi notare per il suo stile particolare: testi ironici e ironia anche negli show, senza però dimenticare la denuncia sociale.

