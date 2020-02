“Royalty”, il nuovo singolo della svizzera Ilira

Di Ilira Gaxhi, svizzera di origine kosovara, abbiamo parlato spesso. Ormai quasi due anni fa ne annunciavamo il rientro, ma il vero boom a livello europeo lo ha avuto mettendo la voce sulla hit del dj tedesco Alle Farben, “Fading” che ha vinto un disco di platino e due d’oro.

Ora la ritroviamo di nuovo sulle scene con un’altra hit dal sapore molto internazionale, “Royalty” ed una immagine ormai vicina a quella delle grande popstar statunitensi. Senza nemmeno un album inciso, ma solo con una manciata di singoli, si propone già come un nome di spicco nel pop nordeuropeo: il 2019 l’ha vista fra l’altro uscire con ben quattro singoli di buonissimo appeal radiofonico. Una per tutte: “Get off my dick”.

In mezzo, anche una serie di collaborazioni di enorme spessore, su tutte quella con lo hitmaker spagnolo Juan Magan, in una ‘Diablo‘, dal sapore decisamente latino.

