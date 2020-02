Charts: The Weeknd, Tones and I ed Eminem protagonisti

La settimana delle vendite e degli streaming incorona The Weeknd, Tones and I ed Eminem

ALBANIA:Singoli: Edhe ty – Tayna & Mozzik

Album: United State of Albania – MC Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli:Kein wort – Juju & Loredana

Album:Grün- Die Draufgänger

BELGIO- Singoli:Blinding lights – The weeknd(Fiandre)/Dance Monkey- Tones and I (Vallonia)/In meiner erinnerung- Silbermond (Germanofono)

Album:Bitterzoet – Eefije De Visser (Fiandre) /Aloha – Typh Barrow (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Dance Monkey- Tones and I

CIPRO – Singoli:Dance Monkey- Tones and I

CROAZIA- Singoli: Previse sam tvoj- Igor Delač Feat. ZETZ (nazionali)/Don’t start now- Dua Lipa(internazionali)

Album: Sretan put – Mia Dimsic (nazionali)/ Ghosteen – Nick Cave & The Bad Seeds(internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Pub G – Loo ft Branco & Larry 44

Album: Music to be murdered by- Eminem

ESTONIA – Singoli:Blinding lights – The Weeknd

FINLANDIA- Singoli: Godzilla (Feat. Juice Wrld)- Eminem

Album: Music to be murdered by- Eminem

FRANCIA- Singoli:Ne reviens pas -Gradur ft Heuss L’Enfoiré

Album:Les derniers salopards- Maes

GERMANIA –Singoli:Kein wort – Juju & Loredana

Album: The book of fire – Mono Inc.

GRAN BRETAGNA- Singoli:Before you go- Lewis Capaldi

Album:Big conspiracy – J Hus

GRECIA- Singoli: Big man – Snik (nazionali) /The box- Roddy Rich (Internazionali)

Album: Tragoudia Akatallila- Giannis Ploutarhos

IRLANDA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Divinely uninspired to a hellish extent – Lewis Capaldi

ISLANDA- Singoli: Blinding Lights- The Weeknd

Album:Music to be murdered by- Eminem

ISRAELE: Singoli: “Aluf Haolam – Hanan Ben Ari(nazionali) /Adore you – Harry Styles(internazionali)

ITALIA-Singoli: Calmo- Shiva & Tha Supreme

Album:Reale – J AX

LETTONIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

LITUANIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

LUSSEMBURGO- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

MALTA –Singoli:Don’t start now – Dua Lipa

NORVEGIA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album:Music to be murdered by- Eminem

PAESI BASSI- Singoli:Smoorverliefd- Snelle

Album: Music to be murdered by- Eminem

POLONIA- Singoli:Memories- Maroon 5

Album:100 dni do matury – Mata

PORTOGALLO- Singoli: Louco -Piruka & Bluay

Album: Rare- Selena Gomez

REPUBBLICA CECA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album: Music to be murdered by- Eminem

ROMANIA- Singoli: Trika trika- Faydee ft Antonia (nazionali)/Ritmo- The Black Eyed peas ft J Balvin (internazionali)

RUSSIA- Singoli:Credo-Zivert

SAN MARINO:Singoli: Don’t start now- Dua Lipa

SERBIA- Singoli: Ole Ole -MC Stojan (nazionali)/ Dont’ start now- Dua Lipa (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli: J Lo (feat. Mirez, Dalyb, ZAYO & Dokkeytino)- Kontrafakt

Album:Real Newz- Kontrafakt

SLOVENIA- Singoli: Od zibelke do groba – DMP (nazionali)/Everything I wanted – Billie Eilish (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Tusa – Karol G & Nicki Minaj

Album: En tus planes- David Bisbal

SVEZIA- Singoli: Svag- Viktor Leksell

Album: Montague – Hov1

SVIZZERA: Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Music to be murdered by- Eminem

UCRAINA: Dance Monkey- Tones and I

UNGHERIA: Singoli:Black swan- BTS

Album:Kalózok – Jazz + Az

