Alla scoperta di Klara Hammarström, astro nascente della Svezia

Stiamo entrando nel vivo delle selezioni nazionali dell’Eurovision e sabato prossimo, mentre l’Italia sarà incollata agli schermi della TV per scoprire il proprio rappresentante da Sanremo, in Svezia andrà in onda la seconda serata del Melodifestivalen.

A salire sul palco svedese ci sarà Klara Hammarström, una ragazza di soli 19 anni che, dopo aver dedicato buona parte dell’adolescenza all’equitazione, si è data al mando dello spettacolo diventando famosa localmente nel 2018 con la serie TV Famiglia Hammerström che parla appunto del suo nucleo familiare.

Inizia poi la carriera musicale nel 2019 con la pubblicazione di Break Up Song e You Should Know Me Better, due brani di un Pop assolutamente fresco e contemporaneo.

Se Nobody, brano con cui gareggerà per aggiudicarsi il biglietto eurovisivo, sarà dello stesso livello e Klara Hammarström mostrerà ottime doti anche in live, credo che lei potrà ottenere un buonissimo risultato.

