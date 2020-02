Stasera si alza il sipario sul Festival di Sanremo 2020: ecco gli artisti in gara oggi

Si alza il sipario sulla settantesima edizione del Festival di Sanremo. Dal teatro Ariston di Sanremo alle ore 20.30 Amadeus sarà al timone della rassegna, affiancato stasera da Rula Jebreal e Diletta Leotta. Diretta in simulcast su Radio 2 col commento di Gino Castaldo, Andrea Delogu ed Ema Stockholma. Quest’anno per la prima volta il Festival sarà visibile anche nel linguaggio dei segni (LIS). Un team di 15 persone da Roma in un canale dedicato “racconterà” il Festival per i non udenti in simulcast.

Stasera si esibiranno 12 dei 24 artisti e 4 delle 8 nuove proposte. Queste ultime si scontreranno in sfide dirette e i vincitori accederanno alle semifinali. Votazione a cura di una giuria demoscopica composta da 300 abituali fruitori di musica. A conclusione della serata, su Rai Play, andrà in scena in diretta dal Palafiori L’Altro Festival, condotto da Nicola Savino e Myss Keta, che duetterà con i Campioni.

I BIG IN GARA STASERA

Achille Lauro – Me ne frego

Alberto Urso- Il sole ad Est

Anastasio – Rosso di rabbia

Bugo e Morgan – Sincero

Diodato – Fai rumore

Elodie-Andromeda

Irene Grandi -Finalmente io

Le Vibrazioni – Dov’è

Marco Masini – Il confronto

Raphael Gualazzi – Carioca

Riki – Lo sappiamo entrambi

Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

I GIOVANI IN GARA STASERA

Eugenio in via Di Gioia – Tsunami

Fadi – Due noi

Leo Gassmann- Vai bene così

Tecla Insolia – 8 Marzo

