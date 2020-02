Sanremo 2020, alle 20.30 la seconda serata: altri 12 big e 4 giovani in gara

Stasera seconda serata del Festival di Sanremo, in diretta dal teatro Ariston di Sanremo e su Rai 1 alle ore 20.30. Amadeus sarà al timone della rassegna, affiancato stasera dalle giornaliste del TG1 Laura Chimenti ed Emma D’Aquino e da Sabrina Salerno. Diretta in simulcast su Radio 2 col commento di Gino Castaldo, Andrea Delogu ed Ema Stockholma. Quest’anno per la prima volta il Festival sarà visibile anche nel linguaggio dei segni (LIS). Un team di 15 persone da Roma in un canale dedicato “racconterà” il Festival per i non udenti in simulcast.

Stasera si esibiranno altri 12 artisti della sezione Big e le ultime 4 nuove proposte. Queste ultime si scontreranno in sfide dirette e i vincitori accederanno alle semifinali. Ieri sera successo per Tecla Insolia Leo Gassmann. Votazione anche stasera a cura di una giuria demoscopica composta da 300 abituali fruitori di musica. Per i big sarà annunciata una prima classifica. A conclusione della serata, su Rai Play, andrà in scena in diretta dal Palafiori L’Altro Festival, condotto da Nicola Savino e Myss Keta, che duetterà con i Campioni.

I BIG IN GARA STASERA

Elettra Lamborghini – Musica

Enrico Nigiotti – Baciami adesso

Francesco Gabbani -Viceversa

Giordana Angi – Come mia madre

Junior Cally – No grazie

Levante – Tiki Bom Bom

Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

Piero Pelù – Gigante

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

Rancore -Eden

Tosca – Ho amato tutto

I GIOVANI IN GARA STASERA

Fasma- Per sentirmi vivo vs Gabriella Martinelli e Lula – Il gigante d’acciaio

Matteo Faustini – Nel bene e nel male vs Marco Sentieri- Billy Blu

Foto di Alessandro Banti

Mi piace: Mi piace Caricamento...